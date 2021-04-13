В Одессе на пляже демонтируют незаконную постройку

В Одессе с приближением курортного сезона активизировалось незаконное строительство на побережье.

Об этом написал глава одесского ГАСКа Александр Авдеев у себя в Facebook.

"Сразу мы собрали комиссию из профильных ведомств и вышли на обследование. Начали мы с Аркадии, курортного центра Одессы. По неизвестным причинам владельцы кафе и пляжей решили, что в карантин можно строить что угодно без разрешительных документов", - написал Авдеев.

Он уточнил, что незаконное строительство было обнаружено возле клуба "Ибицца". Были подготовлены документы и уже во вторник, 13 апреля, коммунальщики приступили к демонтажу постройки. Глава ГАСКа рассказал, что работы по сносу пройдут в максимально сжатые сроки.

Также строительные работы были зафиксированы на месте бывшего кафе "Бали". "Владелец обещал предоставить все необходимые документы на работы. Сейчас мы взяли на контроль все факты и будем следить за ситуацией", - уточнил Авдеев.

Он сообщил, что Госархстройконтролю вернули полномочия и теперь ГАСК готовится проводить полномасштабные проверки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесский ГАСК в течение марта провел демонтаж пяти незаконно построенных объектов, несмотря на определенные проблемы, вызванные карантинными мероприятиями из-за вспышки коронавируса.