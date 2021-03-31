Одесский ГАСК в течение марта демонтировал 5 "нахалстроев"

Одесский ГАСК в течение марта провел демонтаж пяти незаконно построенных объектов, несмотря на определенные проблемы, вызванные карантинными мероприятиями из-за вспышки коронавируса.

Об этом в среду, 31 марта, написал у себя в Facebook глава городского госархстройконтроля Александр Авдеев.

"Несмотря на все проблемы работы во время карантина, в пяти случаях мы провели демонтаж по всей процедуре - на поселке Котовского, Фонтане, Пересыпи и Малиновском районе города", - написал чиновник.

По его словам, демонтаж незаконных построек осуществляли представители райадминистраций, департаментов архитектуры и градостроительства, коммунальных предприятий.

Так, по словам руководителя одесского ГАСКа, демонтировали металлические конструкции с железобетонными элементами на Фонтанская дороге, 58. На Ивановском переезде, 10 снесли двухэтажную конструкцию из железобетонных элементов и сооружений из пеноблоков.

" Еще два факта в Суворовском районе заслуживают внимания из-за того, что огородили городские земельные участки, скорее всего для застройки. Эти факты мы зафиксировали на проспекте Добровольского, 2 и Атамана Головатого, 24", - уточнил Авдеев.

Он также добавил, что все незаконные конструкции убрали и пообещал, что продолжит следить за ситуацией.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за прошлый год сотрудники Одесского Госархстройконтроля выявили более 700 объектов незаконного строительства, при этом только 6 из них удалось демонтировать.