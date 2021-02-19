В Одессе ГАСК за год выявил 700 незаконно построенных объектов, демонтировали только 6

За прошлый год сотрудники Одесского Госархстройконтроля выявили более 700 объектов незаконного строительства, при этом только 6 из них удалось демонтировать.

Об этом рассказал глава ГАСКа Одессы Александр Авдеев, отчитываясь за прошлый год, передает Украинская Служба Информации.

По его словам, городской исполком утвердил алгоритм демонтажа, в результате были снесены незаконно построенные объекты по следующим адресам: по улице Екатерининской, 19, переулку Воронцовском, 1, улице Жуковского 23, на углу проспекта Шевченко и Академической, переулку Волжском, 8.

Также Авдеев рассказал, что сотрудники ГАСКа зафиксировали нарушения при строительстве на Екатерининской, 49. Сейчас работы по указанному адресу приостановлены, проектировщик и заказчик – оштрафованы.

Были зафиксированы нарушения при строительстве дома по улице Рыбачья балка 1г. По словам чиновника, здесь вместо строительства жилого дома на две семьи возводится жилой комплекс. ГАСК требует демонтировать самовольные объекты и отменить градусловия.

Сегодня благодаря работе ГАСК удалось наложить арест на земельный участок под Дачей Маразли, сообщил Авдеев. Он уточнил, что памятник архитектуры оказался под угрозой разрушения из-за строительства жилого комплекса.

Описание: В Одессе демонтировали 6 незаконно построенных объектов Источник: pixabay.com Alt:

Тем не менее, стоит также подчеркнуть, что бывали случаи, когда одесский ГАСК поддерживал скандальную застройку.

Как сообщали НЕРУХОМІ, во время рассмотрения Пятым апелляционным административным судом дела по строительству ЖК Пространство на Маячном Госархстройконтроль выступил на стороне застройщика, поддержав его позицию. Как отмечается, строительство ЖК ведется здесь с большими нарушениями: не соблюдена дистанция от уреза воды, мешает свободному доступу людей к пляжу. При этом, общественники уверяют, что под видом реконструкции возводится жилой комплекс.