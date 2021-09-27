В ОАСК поступил первый иск из-за новых платных парковок в Киеве

Окружной адинсуд Киева зарегистрировал первый иск относительно новых платных парковок в столице, которые вызвали волну недовольства со стороны киевлян.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК в понедельник, 27 сентября.

В суде уточнили, что иск был зарегистрирован от жителя Деснянского района к Киевсовету, который своим решением определил перечень парковок, с которых коммунальщики "Киевтранспарксервиса" взимают сбор. Соответствующее решение депутаты столичного горсовета утвердили 31 августа.

Описание: Киевляне возмущены новыми правилами с парковкой авто Источник: pixabay.com Alt:

По мнению истца, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсоветом были нарушены требования налогового и земельного законодательства. Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве, в том числе и в спальных районах города, установили вдоль улиц платные парковки. Начальник инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин сообщил, что земля у большинства домов в Киеве стоит "бешеных денег", а зачастую во дворах жилых домов паркуются помимо местных жителей и сотрудники соседних офисов.

Отметим, что нововведение столичных властей вызвало бурю возмущений со стороны киевлян. Журналист Денис Безлюдько заметил, что введение платной парковки в спальных районах противоречит европейскому опыту.