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В Луцке хотят снизить ставку налога на недвижимость до 0,5%

14.07.2020 - 12:45

В Луцке хотят снизить ставку налога на нежилую недвижимость на 2021 год с 0,75% до 0,5% чтобы помочь предпринимателям и предприятиям пережить последствия карантина и сохранить максимум рабочих мест (ставка такого налога устанавливается до 15 июля текущего года на следующий год). Решение по снижению налога будут принимать на внеочередной сессии депутаты городского совета 14 июля.

Об этом сообщил советник городского головы Игорь Полищук.

"Вследствие значительного снижения экономической активности, снижение покупательной способности и карантина предприятия и предприниматели в мире и Украине понесли и продолжают нести значительные потери. Не является исключением и бизнес нашего города. К сожалению, часть предприятий и предпринимателей вследствие вышеуказанных факторов будут вынуждены все больше снижать активность и сокращать работников, кто-то не выдержит карантина и закроется", - подчеркнул советник.

В Луцке хотят снизить ставку налога на недвижимость

pixabay.com

Он напомнил, что власти города для того, чтобы уменьшить нагрузку по налогам и сборам уже принимали ранее решение об освобождении от отдельных платежей и сборов.

Также, принимая во внимание многочисленные обращения предпринимателей и предприятий города, представителей бизнеса в Луцке решили также снизить ставку налога на нежилую недвижимость на 2021 год.

"Вследствие постепенного расширения базы плательщиков такого налога и запланированного повышения минимальной заработной платы, с размером которой привязан размер такого налога, бюджет города не понесет значительных потерь. Вместе с тем такая скидка поможет предпринимателям и предприятиям нашего города", - отметил Полищук.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцам, которые проживают в квартирах от 60 кв. м или домах от 120 кв. м, придется до конца лета заплатить налоги за свою жилплощадь.

Кроме того, физическое лицо-собственник объекта недвижимости общая площадь которого превышает 300 кв (для квартиры) и/или 500 кв.м. (для дома), дополнительно платит 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

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