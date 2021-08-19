На защитников усадьбу Барбана в Киеве напали "титушки"

Молодчики в спортивных костюмах в среду, 18 августа, атаковали киевлян, которые пришли на Обсерваторную, 6, чтобы защитить усадьбу Барбана от сноса, при этом полиция не стала задерживать "титушек".

Об этом написал активист Олег Симороз у себя в Facebook.

По его словам, молодых людей нанял застройщик, также он пытался завезти вчера строительную технику на участок, но активисты не дали ему этого сделать.

Отмечается, что "титушки" пытались оттеснить киевлян, в итоге завязалась потасовка. Пострадавшие местные жители от действий титушок написали заявления в полицию и взяли направление на судебно-медицинскую экспертизу. Однако, правоохранители не стали задерживать молодчиков.

В четверг, 18 августа, застройщик начал разбирать усадьбу, а приехавшая на место полиция бездействует

К дому делают подкоп, а на его стенах уже видны трещины, хотя застройщик планировал работы по укреплению фундамента. Компания, которая ведет работы на усадьбе – ООО "Информационная группа" Агентство столичных сообщений". Ранее Министерство культуры выдало предписание, которым запретило проводить какие-либо строительные работы на данном участке.

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Усадьба Барбана была построена в XIX веке, однако ее нету в списке памятников архитектуры. Застройщик получил градостроительные условия и ограничения на новое здание до 26,5 метра высотой, разрешение от ГАСИ, право аренды земельного участка.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее на территории особняка вырубали столетние деревья без разрешения "Киевзеленстроя". Активисты тогда пытались помешать рабочим и вызвали на место сотрудников полиции, но и в тот раз правоохранители бездействовали.