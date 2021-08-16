В Киеве снесли строительный забор ТРЦ, который вылез на дорогу

В Киеве на Борщаговке недовольные киевляне снесли забор строящегося ТРЦ April City, во время возведения которого застройщик захватил часть проезжей части проспекта Леся Курбаса в направлении центра.

Как сообщает Vgorode.ua, из-за строительства торгового центра страдают водители и местные жители, которые нормально не могут воспользоваться остановкой скоростного трамвая "Кольцевая дорога".

По словам активистов, столичные власти не спешили решать данную проблему, поэтому 30 человек вооружившись молотками пришли к стройке и снесли забор, который мешал проезду машин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, это уже не первый раз, когда строительство центра занимает полосу движения автотранспорта. Прошлым летом киевляне подняли скандал, когда застройщик установил бетонные опоры прямо на проезжей части. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции по реагированию на правонарушение. Тогда застройщика обязали за свой счет отремонтировать дорожное покрытие, которое было повреждено. Но, как видим, несмотря на принятые меры строительство вновь ведется с захватом участка дороги. Стоит отметить, что ТРЦ April City – это вторая очередь ТЦ Апрель. Первую очередь ввели в эксплуатацию еще в 2014 году. Против данного строительства активно выступают киевляне. На сайте КГГА была зарегистрирована соответствующая петиция, авторы которой утверждали, что строительство может навредить стоящим рядом домам.

Заказчиком ТРЦ April City значится компания "Фаворит-полис". Согласно данным портала YouControl, бенефициаром компании является Яков Басс, отец Дениса Басса – бывшего заместителя мэра Леонида Черновецкого.