В Киеве разрешили снос здания за 40 млн ради строительства фонтана за 20 млн

Киевсовет разрешил КП "Киевский метрополитен" снести часть нежилых помещений на Арсенальной площади, 1б, чтобы на этом месте ООО "Войткон" обустроило фонтан.

Как сообщает Киеввласть, за это решение проголосовали 80 депутатов городского совета.

По словам первого заместителя мэра Николая Поворозника, таким образом за счет меценатских средств получится обустроить одну из центральных столичных площадей, при этом метрополитен получит в пользование другую недвижимость.

" Этим проектом решения мы сейчас делаем два дела. Первое – мы принимаем помещение, которое меценатом куплено и передано метрополитену, чтобы он мог выполнять свои производственные функции, выполняемые в здании на Арсенальной площади. Второе – это здание мы списываем, а на его месте будет фонтан и общественная зона", - рассказал столичный чиновник.

Описание: Здание на Арсенальной пллощади, 1б хотят снести Источник: Alt:

Теперь метрополитену вместо помещений на Арсенальной, стоимостью 40,6 млн гривен и площадью 653 "квадратов", отдали помещение на Гарматной в Соломенском районе, стоимостью 1,38 млн и площадью 329 "квадратов".

В Печерской районной госадминистрации утвердили стоимость уже выполненных строительных работ, которые провела компания Войткон по благоустройству Арсенальной площади в размере 7,2 млн гривен. Еще фирма должна потратить на обустройство порядка 18 млн гривен. Общие вложения с НДС составят порядка 25 млн гривен. Это значит, что Киев после завершения работ получит объекты благоустройства на сумму всего лишь порядка 21 млн гривен.

Согласно данным портала YouControl, компания "Войткон" была зарегистрирована в 2015 году. Соучредителем записан Владимир Костельман - он же собственник "Фоззи Груп". Фирма также имеет отношение к UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Как сообщали НЕРУХОМІ, суд обязал Минкульт согласовать компании "Войткон" реставрацию нежилого здания по улице Ивана Мазепы, 1 – рядом с помещением столичного метрополитена на Арсенальной. В декабре 2016 года Минкульт одобрил "Войткону" историко-градостроительное обоснование для реконструкции здания по улице Мазепы,1 с прилегающими зданиями под торгово-культурный центр. Отметим, что здание по улице Ивана Мазепы, 1 – это памятник архитектуры "Никольские ворота".

Впоследствии компании хотят объединить все пространство на Арсенальной, включая переоборудованные корпуса завода "Арсенал", бизнес-центр в единый проект под названием A-Station. Указанные преобразования стали возможны, так как исторические сооружения путем различного рода манипуляций перешли в собственность частных фирм, связанных с бизнес-группой UFuture.