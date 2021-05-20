В Киеве протест против застройки озера Вырлица закончился дракой с полицией. Фото

Акция протеста против застройки озера Вырлица в Киеве в среду, 19 мая, привела к столкновению с правоохранительными органами.

Как сообщает Lb.ua, в акции взяли участие около сотни киевлян. По словам протестующих, они борются за сохранение экосистемы, что в свою очередь должно отразиться на безопасности и качестве жизни. Активисты пытались демонтировать незаконно установленный забор, чтобы не дать застройщику засыпать озеро Вырлица.

Описание: Протесты в Киеве против застройки у озера Вырлица Источник: lb.ua Alt:

Описание: Протесты в Киеве против застройки у озера Вырлица Источник: lb.ua Alt:

В результате возникла потасовка с сотрудниками полиции, в результате которой одному из присутствующих на месте журналистов разбили камеру.

Описание: Протесты в Киеве против застройки у озера Вырлица Источник: lb.ua Alt:

Описание: Протесты в Киеве против застройки у озера Вырлица Источник: lb.ua Alt:

Описание: Протесты в Киеве против застройки у озера Вырлица Источник: lb.ua Alt:

Как известно, на Осокорках недалеко от станции метро "Харьковская" фактически начались подготовительные работы к строительству очередного торгово-развлекательного центра.

Еще в 2004 году ООО "Мрия-Инвест" заключило с киевской мэрией инвестиционное соглашение на строительство многофункционального комплекса. Здесь должны располагаться зоны отдыха с аттракционом, кинотеатром, боулингом, торговые площади, рестораны и др. Стоимость проекта оценили в 92 млн гривен. В 2005 году Киевсовет передал под застройку у озера Вырлица два участка общей площадью более 25 га в пределах проспекта Бажана и улицы Ревуцкого.

Но в 2018 году КГГА пыталась через суд расторгнуть договор, поскольку частная компания задолжала 124 млн гривен паевых взносов.

Согласно данным аналитической системы YouControl, ООО "Мрия-Инвест" было зарегистрировано в сентябре 2003 года. Руководителем компании числится Наталья Науменко. Как сообщает газета "Depo Киев", в сентябре 2020 года руководителем компании был Юрий Иоаннов, который является школьным другом мэра столицы Виталия Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще один водоем, которому грозит опасность из-за строительства в Киеве – Синее озеро. Есть опасения, что строительство ЖК на проспекте Гонгадзе, 9б может существенно ухудшить местную экологию.