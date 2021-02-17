Строительство ЖК на проспекте Гонгадзе может уничтожить озеро в Киеве

Строительство ЖК на проспекте Гонгадзе, 9б в Киеве может уничтожить Синее озеро в Подольском районе.

Как сообщает Киеввласть, депутат столичного горсовета Григорий Маленко просит главу Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного проинспектировать строительство жилого комплекса на проспекте Гонгадзе. По его словам, к нему обратились жители массива Виноградарь. Люди боятся, что строительные работы могут оказать негативные последствия на окружающую природу, в частности на озеро. Оно является местом отдыха для многих жителей микрорайона. Кроме того, депутат подчеркнул, что участок, на котором ведется строительство, относится к территории заповедно-природного фонда.

"Строительство очередного крупного жилого комплекса с подземным паркингом ухудшит ситуацию, будет способствовать фактическому уничтожению озера Синее и нести прямые угрозы работе водопроводной насосной станции "Виноградарь-1", – отметил Маленко.

Депутат заметил, что озеро может скоро исчезнуть, с каждым годом оно все больше мелеет. В этом и следующем году запланировали провести чистку Синего озера, оно занимает около 3 га площади.

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Строительство ЖК ведется на участке, который Киевсовет отдал ООО "Каштановый город" по договору аренды в 2008 году.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве вводятся штрафы за брошенный строительный мусор: размер штрафа будет варьироваться от 340 до 1360 гривен. Строительным мусором считаются любые отходы после проведения строительных или демонтажных работ. Для их вывоза можно воспользоваться услугами коммунальных служб.