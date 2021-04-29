В Киеве незаконно оградили строительным забором еще один старинный особняк

В Киеве обнесли строительный забором старинный особняк, который расположен по проспекту Победы, 130/1 в Святошинском районе Киева, и существует большая вероятность, что его могут снести.

Об этом написали киевляне в социальной сети и выложили фотографии.

По словам экс-депутата Киевсовета Елены Терещенко, речь идет об усадьбе Сергиенко, так называемой "Даче с мезонином", - здании дореволюционной постройки. Оно является одним из четырех уцелевших памятников дачной архитектуры на Святошино.

"Уникальность данной усадьбы состоит в том, что она является образцом первоначальной дачной застройки Киева начала ХХ века, построенная на территории дачного поселка в Святошино (1897-1919рр) по одному из 24-х типов проектов дачных построек, выполненных по образцам зарубежных вилл на европейских курортах в стилях модерн, историзма и эклектики известными архитекторами Александром Кривошеевым и Александром Хойнацким на 450 участках состоятельных киевлян. Усадьба Сергиенко возведена именно в стиле эклектики с элементами архитектуры возрождения и "кирпичного стиля", - рассказала Терещенко.

Забор установлен незаконно, без получения разрешений со стороны Департамента городского благоустройства КГГА. Глава Департамента Тимур Ткаченко сообщил, что 28 апреля инспекторы выдали предписание с требованием показать разрешительные документы.

"Если же там нет землепользователя и не будет соответствующего документа - будет принято решение о демонтаже в соответствующий срок", - сообщил чиновник.

Известно, что Дачу с мезонином лишили статуса памятника в прошлом году. Сотрудница Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова считает, что это сделали не просто так, скоро здесь должна начаться масштабная застройка. Стоит отметить, что само здание недавно отреставрировали, оно без признаков аварийности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, большой резонанс возник из-за демонтажа дома Уткина, расположенного по адресу: ул Петлюры, 20. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство".