В Киеве начали разбирать очередное историческое здание

В центре Киева готовят к сносу трехэтажное старинное здание, постройки XIX века, которое расположено по улице Владимирской, 93.

Как сообщает UA-times.com, 12 июня строители начали разбирать крышу здания, которое славится своим уникальным декором. "Этот уникальный декор изображает растения и насекомых - жуков и мух. Такого в Киеве больше нет", - рассказал краевед Семен Широчин.

По словам рабочих, они начали разбирать здание, поскольку оно находится в аварийном состоянии и существует риск обрушения. Однако, по словам краеведов и местных жителей дом был в хорошем состоянии, пока рядом не началась стройка.

В свое время бывшая жительница этого дома Ксения Ефремова сообщила, что после начала строительства стены дома покрылись трещинами. Некоторое время люди пытались противодействовать застройщику, но от контролирующих органов получали только отписки.

Позже застройщик сам пришел к жильцам и предложил выкупить их жилье и часть людей, отчаявшись, пошла на такую ​​сделку. "Застройщик предложил нам более или менее рыночную цену - и в декабре (2020 - ред.) мы одновременно их продали. Конечно, людей, которые у нас покупали, мы и в глаза не видели, соглашения были составлены заранее", - рассказала Ефремова, передает "Хмарочос".

Впоследствии "анонимы" зарегистрировали собственное ОСМД. Согласно данным Youcontrol ОСМД "Владимирская, 93" меньше полугода. По данным краеведа Широчина, на соседнем участке проводятся строительные работы, заказчик выступает - ООО "Сенс.Буд", а генеральный подрядчик - ООО "Альфабуд Комплект".

Альфабуд Комплект и ОСМД связывают с Юрием Пархомчуком, который засветился в скандальной стройке на Позняках в Киеве.

Стоит подчеркнуть, что здание на Владимирской, 93 не состоит на учете ни в городском, ни в государственном реестрах культурного наследия. Однако, расположено на территории Центрального исторического ареала Киева. Любые работы здесь должны получить соответствующее согласование Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос относительно занесения объектов культурного наследия в столице в Государственный реестр недвижимых памятников.