Киевсовет пожаловался в Кабмин на Минкульт из-за памятников архитектуры

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Киевский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос относительно занесения объектов культурного наследия в столице в Государственный реестр недвижимых памятников.
Об этом сообщили в четверг, 13 мая, в пресс-службе КГГА.
Учет памятников – это первый и самый важный этап, который запускает весь комплекс мероприятий, необходимых для охраны объектов культурного наследия, сообщили столичные власти.
Департамент охраны культурного наследия КГГА ежегодно обеспечивает подготовку учетной документации и представление предложений в Министерство культуры и информационной политики Украины для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр.
Так, за последние три года и первый квартал 2021 года направлено 32 представления о занесении 1509 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако из представленных объектов культурного наследия Минкульт издал приказы только по 23 объектам.
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kmu.gov.ua
Киевсовет обратился в Кабмин с просьбой поручить профильному Министерству безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлял Департамент охраны культурного наследия КГГА, для занесения вновь выявленных объектов города Киева в Государственный реестр недвижимых памятников, а также принять меры и в дальнейшем обеспечить работу Министерства в соответствии с требованиями законодательства по охране памятников.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в КГГА уже жаловались, что вопрос с внесением объектов культурного наследия в Реестр недвижимых памятников затягивается со стороны чиновников Министерства культуры.
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