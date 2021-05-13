Киевсовет пожаловался в Кабмин на Минкульт из-за памятников архитектуры

Киевский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос относительно занесения объектов культурного наследия в столице в Государственный реестр недвижимых памятников.

Об этом сообщили в четверг, 13 мая, в пресс-службе КГГА.

Учет памятников – это первый и самый важный этап, который запускает весь комплекс мероприятий, необходимых для охраны объектов культурного наследия, сообщили столичные власти.

Департамент охраны культурного наследия КГГА ежегодно обеспечивает подготовку учетной документации и представление предложений в Министерство культуры и информационной политики Украины для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр.

Так, за последние три года и первый квартал 2021 года направлено 32 представления о занесении 1509 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако из представленных объектов культурного наследия Минкульт издал приказы только по 23 объектам.

Описание: Кабинет министров Украины просят разобраться с защитой памятников архитектуры Источник: kmu.gov.ua Alt:

Киевсовет обратился в Кабмин с просьбой поручить профильному Министерству безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлял Департамент охраны культурного наследия КГГА, для занесения вновь выявленных объектов города Киева в Государственный реестр недвижимых памятников, а также принять меры и в дальнейшем обеспечить работу Министерства в соответствии с требованиями законодательства по охране памятников.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в КГГА уже жаловались, что вопрос с внесением объектов культурного наследия в Реестр недвижимых памятников затягивается со стороны чиновников Министерства культуры.