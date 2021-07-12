В Киеве из-за сомнительной стройки на Кирилловской срезали молодые деревья

Депутаты Киевсовета обратились в ГАСИ и ГАСК с целью проверить строительство, которое началось по Кирилловской улице, 33а в Подольском районе столицы.

Как сообщает Киеввласть, на Кирилловской установили строительный забор прямо на тротуаре, при этом уничтожив клумбы и срезав молодые липы. Стоит также подчеркнуть, что сайте коммунального предприятия "Киевблагоустройство" отсутствует карточка на нарушение благоустройства. Местные жители также утверждают, что строительство ведется без каких-либо разрешительных документов.

Описание: Стройку на Кирилловской просят проверить Источник: euromag Alt:

По данным депутата Григория Маленко, за строительством стоит компания "Альфа-Недвижимость". Часть здания, которой владеет фирма, вплотную прилегает к историческому зданию постройки XIX века, его жильцы опасаются, что из-за строительных работ могут остаться без крыши над головой. Тем более, стройка ведется в центральном историческом ареале Киева. Целевое назначение – для эксплуатации, обслуживания и реконструкции нежилого здания офиса. Известно также, что "Альфа-Недвижимость" через суд продлила договор аренды.

Здесь застройщик собирается возвести шестиэтажный офисный центр с торговыми помещениями и подземным паркингом.

Ранее при строительстве еще в 90-х детского сада по соседству был обнаружен фундамент церкви XII века. Археологи не исключают, что и на участке по Кирилловской улице, 33а тоже могут находиться важные исторические находки.

Согласно данным YouControl, руководителем ООО "Альфа-Недвижимость" является Вагиф Абдулаев, бенефициаром – Рашид Мамедзаде. Стоит отметить, что Абдулаев также замешан в скандальном строительстве в Протасовом Яру в Киеве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве грозит демонтаж очередному старинному особняку, расположенному недалеко от Печерской лавры, в Никольском проулке, 7. Участок оградили строительным забором, пригнали сюда технику. Вместе с тем здесь отсутствует информационный стенд, который указывает вид работ.