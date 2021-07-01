Неизвестные хотят демонтировать старинный особняк в центре Киева

В Киеве грозит демонтаж очередному старинному особняку, расположенному недалеко от Печерской лавры, в Никольском проулке, 7.

Об этом сообщил юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

По его словам, участок оградили строительным забором, пригнали сюда технику. Вместе с тем здесь отсутствует информационный стенд, который указывает вид работ и ответственного. Таким образом непонятно кто осуществляет демонтажные работы.

"Почему отсутствует ответственный? А потому, что преступление есть, а кого наказать - нету. Одним словом - демонтаж осуществляется группой неустановленных лиц", - написал юрист.

По его словам, у застройщика отсутствует согласование Министерства культуры и информационной политики Украины на уничтожение фоновой исторической застройки в Центральном историческом ареале. Он также заявил, что были написаны заявления в правоохранительные органы для открытия уголовного производства.

Краевед Антон Короб в свою очередь отметил, что Никольский переулок на Печерске является одним из древнейших в Киеве, которые сохранили свои трассировки. Он обозначен еще на плане Киева архитектора Андрея Меленского 1803 года. Со старой застройки осталась одна достопримечательность – трехэтажный бывший доходный дом начала XX века, который возвели в 1911-1912 годах. Проектировал здание известный архитектор Андрей Фердинанд Краусс.

Этот дом является последним историческим зданием в переулке, а также редким образцом качественной архитектуры в этом районе. Однако еще 5 лет назад его исключил Окружной административный суд Киева из перечня памятников. По имеющимся данным, этот дом уже не раз пытались снести с 2016 года.

Стоит также подчеркнуть, что на сайте архитектурного бюро Варивода есть проект по строительству девятиэтажного клубного дома по этому адресу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Шестой апелляционный административный суд исключил из Государственного реестра сразу пять памятников архитектуры, которые входят в состав комплекса по улице Хорива, 2 в Подольском районе Киева. Таким образом на их месте вскоре могут появиться новые объекты.