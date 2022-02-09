В Киеве хотят запретить кондиционеры на фасадах исторических зданий

Власти Киева собираются запретить изменять форму окон или балконов, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических домов.

Об этом рассказал один из авторов соответствующей инициативы, заместитель столичного мэра Владимир Прокопив, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, в центре города многие дома изуродованы пристройками, балконами и кондиционерами, в результате чего они потеряли свой эстетический вид. Также в Киевской городской госадминистрации собираются запретить утепление фасадов и остекление балконов или лоджий. "Кроме того, невозможно расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей", - добавил чиновник.

Описание: Власти Киева хотят защитить исторические здания Источник: culturemeter Alt:

Владельцы квартир, которые соорудили надстройки должны будут их убрать в течение года. Если демонтаж не будет осуществлен в указанный срок, тогда исполнительные службы выпишут штраф, а коммунальщики "Киевблагоустройства" вернут зданию его исторический вид.

Прокопив рассказал, что над этим проектом решения работали урбанисты, представители общественных организаций, а данная инициатива станет "первым шагом в приведении исторического центра и исторических зданий в соответствующий вид". Ряд профильных комиссий в Киевсовете уже поддержали документ, теперь его должны рассмотреть депутаты на одном из последующих заседаний.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в КГГА заявили, что горсовет ввел мораторий на реконструкцию и капремонт исторических зданий, постройки XIX-XX веков, что, якобы должно защитить их от разрушений. Однако, как выяснили в экспертной среде, столичные власти ввели не мораторий на реконструкцию исторических зданий, а лишь рекомендации.