В КГГА думают над решением, которое не даст застроить парк имени Малышко

Чтобы не допустить застройку парка имени Андрея Малышко в Киеве в КГГА рассматривается проект решения, который бы не дал правовых оснований застройщику для обжалования.

Об этом стало известно из протокола заседания экологический комиссии столичного городского совета.

Так, на заседании комиссии рассматривался вопрос о расширении границ парка имени Андрея Малышко, который находится в Днепровском районе Киева. В итоге комиссия поддержала это решение. В свою очередь Департамент градостроительства и архитектуры должен доработать документ, чтобы не дать возможности застройщику заблокировать его в суде. В проекте предлагается разорвать договор аренды с компанией "Галеон", в случае отказа – КГГА готова судиться.

Описание: Парк имени Малышко в Киеве Источник: kyivmaps.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, чтобы не допустить начала незаконного строительства в этом парке столичная прокуратура подала иск в суд. Она потребовала вернуть городу один гектар парка стоимостью около 47 млн гривен. Правоохранители установили, что эта земля незаконно выбыла в частную собственность и находилась на праве собственности у различных юридических лиц. Здесь запланировали строительство торгово-офисного комплекса высотой в 25 этажей со всей сопутствующей инфраструктурой – паркингом, кафе и пр.

Стоит подчеркнуть, что активно противостоят застройщику и местные жители. Столичные власти распорядились демонтировать строительный забор, а, чтобы спасти территорию от застройки, одним из вариантов рассматривают ее выкуп.