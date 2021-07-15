В Харькове после нескольких лет судов таки заставили восстановить дом Гинзбурга

Харьковский апелляционный суд постановил, что владелец мансардных этажей должен восстановить памятник архитектуры – дом Гинзбурга по улице Пушкинской, 19.

Об этом сообщили в среду, 14 июля, в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщается, правоохранители заметили публикацию в соцсетях возмущенных харьковчан относительно незаконной реконструкции, которую проводил собственник двух квартир, находящихся на мансардном этаже здания. Оно является памятником градостроительства местного значения. Таким образом, строительные работы, которые проводились там без согласований с Департаментом градостроительства и архитектуры, нарушая Закон об охране культурного наследия.

Прокуратура собрала необходимую доказательную базу и в феврале 2018 году подала иск в Киевский райсуд Харькова к собственнику указанных квартир, требуя вернуть историческому зданию прежний вид. Впрочем, тогда суд отказался удовлетворять этот иск.

Поэтому прокуратура была вынуждена обратиться в апелляционный суд, который 6 июля этого года обязал владельца упомянутых квартир восстановить старинное здание.

Четырехэтажный дом был построен в 1907 году известным харьковским архитектором Александром Гинзбургом в стиле модерн.

Описание: Дом Гинзбурга в Харькове Источник: Alt:

Строительные работы начались весной 2017 года. Жильцы дома заметили, что в результате этого здание начало покрываться трещинами. Между тем, в городском ГАСКе предоставили разрешение на реконструкцию, однако не учли, что у заявителя нет разрешения госоргана охраны культурного наследия на проведение работ по указанному адресу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве изуродовали фасад памятника архитектуры по улице Пушкинской, 23а, пытаясь утеплить здание без необходимых разрешений. Против этого сразу выступили как власти города, так и неравнодушные киевляне.