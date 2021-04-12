В Харькове остановят опасное строительство ЖК по улице 23 Августа

Власти Харькова пообещали остановить скандальное строительство высотки по улице 23 Августа, 56, как того долгое время требовали местные жители.

Об этом заявил секретарь городского совета Игорь Терехов.

Чиновник провел встречу с жителями близ лежащих домов и пообещал им, что уже в ближайшее время будут подготовлены все необходимые документы и строительство жилого комплекса будет остановлено.

Также Терехов сообщил, что горсовет собирается сделать собственникам недостроя предложение и выкупить его. "На базе этого помещения мы хотим сделать детский сад. В этом районе много деток, поэтому дополнительные места в детсадах очень нужны", - заявил чиновник.

Описание: Строительство ЖК пообещали остановить Источник: pixabay.com Alt:

Кроме того, он пообещал харьковчанам, что рядом обустроят сквер с детской площадкой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 1 марта состоялась акция протеста против строительства ЖК по улице 23 Августа. По мнению местных жителей, застройщик, не имея необходимых документов, оградил территорию строительным забором, которая является коммунальной собственностью и начал вырезать на ней зеленые насаждения. По задумке проектировщиков, ЖК должен был состоять из трех домов: 17, 12 и 9 этажей. Харьковчане считают, что впоследствии это убьет инфраструктуру микрорайона. Также они сообщили, что из-за строительных работ рядом стоящие здания покрылись трещинами и могут разрушиться. Строительство началось на месте старого двухэтажного дома.