В Харькове остановят опасное строительство ЖК по улице 23 Августа

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Ткаченко прокомментировал скандальное строительство в столице
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Власти Харькова пообещали остановить скандальное строительство высотки по улице 23 Августа, 56, как того долгое время требовали местные жители.
Об этом заявил секретарь городского совета Игорь Терехов.
Чиновник провел встречу с жителями близ лежащих домов и пообещал им, что уже в ближайшее время будут подготовлены все необходимые документы и строительство жилого комплекса будет остановлено.
Также Терехов сообщил, что горсовет собирается сделать собственникам недостроя предложение и выкупить его. "На базе этого помещения мы хотим сделать детский сад. В этом районе много деток, поэтому дополнительные места в детсадах очень нужны", - заявил чиновник.
Строительство ЖК пообещали остановить
pixabay.com
Кроме того, он пообещал харьковчанам, что рядом обустроят сквер с детской площадкой.
Как сообщали НЕРУХОМІ, 1 марта состоялась акция протеста против строительства ЖК по улице 23 Августа. По мнению местных жителей, застройщик, не имея необходимых документов, оградил территорию строительным забором, которая является коммунальной собственностью и начал вырезать на ней зеленые насаждения. По задумке проектировщиков, ЖК должен был состоять из трех домов: 17, 12 и 9 этажей. Харьковчане считают, что впоследствии это убьет инфраструктуру микрорайона. Также они сообщили, что из-за строительных работ рядом стоящие здания покрылись трещинами и могут разрушиться. Строительство началось на месте старого двухэтажного дома.
Ткаченко прокомментировал скандальное строительство в столице
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