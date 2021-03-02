Харьковчане митинговали против строительства ЖК, которое может разрушить их дома

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В Харькове 1 марта, в понедельник, состоялась акция протеста местных жителей против незаконного строительства жилого комплекса на улице 23 Августа, 56.
Как сообщают местные СМИ, харьковчане просят городские власти вмешаться в ситуацию, поскольку застройщик, не имея необходимых документов, оградил территорию строительным забором, которая является коммунальной собственностью и уже начал вырезать на ней зеленые насаждения.
Активисты утверждают, что новый жилой комплекс будет состоять из 17-12- и девятиэтажных домов, что впоследствии убьет инфраструктуру микрорайона. ЖК построят на месте старого двухэтажного дома.
Люди также боятся, что из-за строительства по соседству их дома пойдут трещинами. Также они предлагают провести общественные слушания по поводу данной застройки.
Известно, что к митингующим вышел представитель застройщика, однако просьбу показать разрешительные документы на данное строительство он проигнорировал.
Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты украинского парламента в понедельник, 1 февраля, приняли в первом чтении законопроект №3805, который усиливает наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах.
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