Харьковчане митинговали против строительства ЖК, которое может разрушить их дома

В Харькове 1 марта, в понедельник, состоялась акция протеста местных жителей против незаконного строительства жилого комплекса на улице 23 Августа, 56.

Как сообщают местные СМИ, харьковчане просят городские власти вмешаться в ситуацию, поскольку застройщик, не имея необходимых документов, оградил территорию строительным забором, которая является коммунальной собственностью и уже начал вырезать на ней зеленые насаждения.

Активисты утверждают, что новый жилой комплекс будет состоять из 17-12- и девятиэтажных домов, что впоследствии убьет инфраструктуру микрорайона. ЖК построят на месте старого двухэтажного дома.

Люди также боятся, что из-за строительства по соседству их дома пойдут трещинами. Также они предлагают провести общественные слушания по поводу данной застройки.

Известно, что к митингующим вышел представитель застройщика, однако просьбу показать разрешительные документы на данное строительство он проигнорировал.

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты украинского парламента в понедельник, 1 февраля, приняли в первом чтении законопроект №3805, который усиливает наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах.