В Департаменте градостроительства КГГА проведут реструктуризацию: что изменится

В Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации будет проведена реструктуризация, в итоге строительные паспорта будут выдаваться в отдельном секторе.

Об этом в четверг, 3 декабря, написал заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, в ходе реструктуризации будет ликвидировано управление административных услуг, а вместо этого появится управления, в котором будет два отдела.

"Один из них будет специализироваться на обработке документов и подготовке градостроительных условий и ограничений, второй - на разработке документации по землеустройству. А за подготовку строительных паспортов будет отвечать отдельно созданный сектор", - написал чиновник.

Он сообщил, что подготовкой строительного паспорта в основном занимаются архитекторы, поэтому новый сектор будет находиться именно в вертикали этих специалистов. Такие нововведения позволят Департаменту распределить нагрузку и оптимизировать работу, при этом качество ее вырастет.

"Кроме этого, Департамент согласно последним изменениям в законодательство начинает работать в Государственной электронной системе в сфере строительства, дополнительно к нашим усилиям это упростит доступ к градостроительной документации", - заметил Таций.

Он добавил, что изменения, которые произойдут в Департаменте и в том числе и в законодательстве, никак не повлияют на процесс подачи заявок на получение исходных данных. Их так же необходимо подавать через Центры предоставления административных услуг до тех пор, пока не заработает Единая государственная электронная система в сфере строительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на заседании Кабинета министров в среду, 25 сентября, было принято решение продлить срок действия экспериментального проекта по запуску первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства на следующий год до 31 марта.