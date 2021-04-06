В Брюсселе для ресторанов упростили обустройство террас за счет парковок

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Власти Брюсселя пошли навстречу владельцам ресторанов и упростили обустройство террас за счет автомобильных парковок, что должно сделать город более удобным для пешеходов.
Как сообщает The Mayor, в связи с карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса на автомобильных парковках разрешили устанавливать гибкие, модульные террасы, на строительство которых ненужно брать разрешений. Единственное условие – террасы не должны мешать пешеходам (минимум полтора метров для прохода).
Как решают в Европе вопросы с пристройками
themayor.eu
На такой шаг власти столицы Бельгии пошли, чтобы поддержать ресторанный бизнес в условиях кризиса – карантин вынуждено сократил внутреннюю площадь помещений из-за этого уменьшилось и количество клиентов. Теперь же заведения смогут принимать посетителей на улице, что не является нарушением правил.
Как сообщается, пристройки временные и устанавливаются с 1 апреля и до 31 октября. Их размер ограничен существующими парковочными местами и не может превышать 50 "квадратов". По окончанию сезона террасы должны быть убраны. Новые правила не распространяются на охраняемые участки, для которых требуется разрешение на строительство.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе владелец ресторана "Solo", который располагается на площади 10-го Апреля, без каких-либо разрешений начал строить летнюю террасу под видом детской площадки.
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