Суд запретил строительство высоток возле одесского аэродрома Школьный

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд отменил строительство многоэтажных жилых домов возле Школьного аэродрома в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Как сообщили правоохранители, таким образом суд удовлетворил иск военной прокуратуры и признал недействительным договор по строительству военного городка. Так еще в июле между управлением Минобороны и частными организациями было подписано соглашение о строительстве жилых высоток на проспекте Маршала Жукова недалеко от Школьного аэродрома. Правоохранители отметили, что договоры были заключены с грубыми нарушениями норм строительства жилья для военнослужащих.

Описание: Строительство вблизи аэродрома откладывается Источник: pixabay.com Alt:

Ранее в СМИ сообщалось, что в Одессе планировали построить огромный жилой микрорайон на 98 высоток от 9 до 23 этажей около Школьного аэродрома. Согласно проектам, в новом микрорайоне предусмотрели один небольшой парк, площадью 7,24 гектара, что примерно вдвое меньше, чем предписывают градостроительные нормы. Поэтому еще на этапе обсуждений, проект назвали "каменным гетто".

Однако, в 2019 году, в одесской мэрии заявили, что масштабное строительство здесь не состоится, поскольку военные имеют чисто стратегический интерес к этим почти 100 гектарам и строить небоскребы здесь не будут.

"Школьный аэродром прикрывает Одессу и весь юг Украины, поэтому мы должны способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", – заявил тогда мэр города Геннадий Труханов.

Согласно данным СМИ, строить здесь городок собирался бизнесмен Владимир Галантерник. По источникам решение о запрете строительства в мэрии приняли в связи с неким конфликтом с бизнесменом.

Владимир Галантерник – это одесский бизнесмен и застройщик. Сейчас он проживает в Лондоне. Галантерника связывают с Трухановым и негласно называют "теневым мэром" города.

Бизнесмен владеет долей в ТРЦ City Center і City Center "Котовский". Также он совладелец развлекательного центра Аркадия Сити, бутик-отель De Paris и ряд МАФов в центре города. Во всех объектах доля Галантерника составляет приблизительно 50%. Его доля в них записана либо на номинального собственника, либо на офшорные компании. Эту информацию одессит подтвердил журналу Forbes.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на строительстве казарм в Одесской области украли 11 млн гривен. В марте было завершено досудебное расследование. Следствие установило, что должностные лица Вооруженных сил Украины в сговоре с представителями ООО организовали прием поддельных актов по завышенным объемам выполненных работ.