Киевляне сломали забор и остановили демонтаж здания "Цветов Украины"

В Киеве часть фасада здания "Цветы Украины", расположенного на улице Сечевых Стрельцов, снес застройщик, в свою очередь группа киевлян сломала строительное ограждение и проникла на территорию стройки, заблокировав работу техники.

Народный депутат Дмитрий Гурин рассказал, что разрешительных документов у застройщика нет, градусловия – незаконны. Он пообещал, что будет открыто уголовное дело.

Описание: Протест против разрушения здания "Цветов Украины" Источник: facebook.com/mitya.gurin Alt:

Описание: Протест против разрушения здания "Цветов Украины" Источник: facebook.com/mitya.gurin Alt:

Недавно активисты встречались с представителями застройщика. Те пообещали провести публичные обсуждения предстоящих работ. Однако, уже 11 июля управляющий партнер Алексей Пышный сообщил, что демонтаж здания состоится при любых обстоятельствах без каких-либо публичных обсуждений. А на выходных к участку приехала строительная техника.

В понедельник, 12 июля, ближе к вечеру активисты сломали строительный забор и заблокировали демонтаж здания.

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года. Вместо него хотят построить офисный центр с паркингом. Сверху также хотят сделать стеклянную надстройку. Проект оценили в $20 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве возник большой скандал, когда застройщик срезал 35-летний виноград, который обвивал фасад здания "Цветов Украины". Он также пообещал на время проведения работ по реконструкции пересадить виноград, но этого так и не сделал.