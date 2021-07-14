Стройка впритык к памятнику архитектуры: Киевсовет возобновит аренду

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Земельная комиссия Киевсовета должна была рассматривать сегодня проект застройки
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Киевсовет принял решение возобновить договор аренды по участку на Верхнем Валу, 44 в Подольском районе для строительства офисно-торгового комплекса, впритык к памятнику архитектуры.
Об этом сообщила экс-депутат Ольга Балицкая у себя в Facebook.
Она напомнила, что против строительства по этому адресу протестуют киевляне из-за многочисленных нарушений законодательства в сферах культурного наследия и градостроительства.
"Земельный участок на Верхнем Валу была передан в аренду еще в 2006 году, но строительство на нем началось относительно недавно. Почти сразу оно вызвало недовольство общества – из-за него появились трещины в стенах соседних домов и началось разрушение памятника архитектуры на Верхнем Валу, 42", - рассказала бывший депутат горсовета.
Большое возмущение общества, нарушения в сфере культурного наследия и факт того, что застройщик более 14 лет в принципе не использовал земельный участок, привели к тому, что Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил проект решения о невозобновлении договора аренды на Верхнем Валу, 44 и даже вынес его на рассмотрение земельной комиссии Киевсовета.
"Однако, земельная комиссия не захотела принимать решение о невозобновлении договора и даже наоборот – обязала департамент повторно рассмотреть вопрос о его восстановлении. Благодаря этому, застройщику еще на десять лет возобновили действие договора аренды", - заключила Балицкая.
Заказчиком строительства по адресу Верхний Вал, 44 выступает ООО "Явир-95". Согласно данным портала YouControl, бенефициарами компании выступают Владимир Кушаков и Владимир Старовойт. Последний был депутатом Киевсовета VIII созыва.
Согласно сообщению сайта Politeka, в 2012-2013 годах Старовойта называли партнером тогдашнего председателя Оболонской РГА Василия Антонова. "Поэтому вероятным является лоббирование интересов ЗАО МЖК "Оболонь" и застройщиков ООО "Патели Лизинг", ООО "ГРАДСТРОЙ-1", ООО "Сото" и StolitsaGroup, которые связывают с Антоновым", - пишут журналисты.
Как сообщали НЕРУХОМІ, строить бизнес-центр по адресу Верхний Вал, 44 в Подольском районе столицы впритык к памятнику архитектуры разрешил 3 февраля Северный апелляционный хозяйственный суд. Стоит подчеркнуть, что ранее Хозяйственный суд запретил проводить строительство. Однако "Явир-95" подал апелляцию выиграл ее.
Земельная комиссия Киевсовета должна была рассматривать сегодня проект застройки
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