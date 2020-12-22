Столичные власти выложили в открытый доступ все ГУО, выданные с 2011 года

Власти Киева выложили в открытый доступ все градостроительные условия и ограничения (ГУО), которые были выданы с 2011 года.

Об этом написал во вторник, 22 декабря, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций на своей страничке в Facebook.

Так, более 4 тысяч ГУО стали доступны в режиме он-лайн. Они размещены на модернизированном сайте градостроительного кадастра, их теперь, по словам Тация, можно легко найти.

Чиновник напомнил, что ГУО – это не разрешительный документ, но они ставят рамки для архитекторов и застройщиков, за которые им не стоит выходить при создании проекта.

"И если требования и результаты не совпадают, то причина здесь, конечно, не в градостроительных условиях и ограничениях, а в непрофессионализме или недобросовестности архитектора и в нежелании контролирующих органов обеспечить соблюдение градостроительного законодательства на всех стадиях реализации проекта строительства", - написал Таций.

Он также добавил, что дальше по планам оцифровать документы, выданные с 2009 года. Также обсуждается вопрос, чтобы сделать доступной документацию с 2002 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве за выдачу строительных паспортов будет отвечать отдельный сектор, который создадут в ходе реструктуризации Департамента градостроительства. Также будет ликвидировано управление админуслуг, а вместо него появится новое с двумя отделами.