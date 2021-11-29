Старинную усадьбу на Хорива вернули на баланс Киева

Старинную усадьбу Дмитриева, которая расположена в центре столичного Подола по улице Хорива, 2 Хозяйственный суд Киева вернул в собственность города.

Об этом в понедельник, 29 ноября, написал заместитель главы Департамента архитектуры и градостроительства КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, суд установил, что компания "Конвалия-Нерухомисть", с которой столичные власти в 2010 году заключили инвестиционный договор на реконструкцию здания, нарушила его. Кроме того, фирма в 2017 году незаконно зарегистрировала на себя это здание и еще ряд объектов на Хорива. Стоит также отметить, что усадьба Дмитриева, несмотря на свой возраст и значение, была исключена по решению суда из Госреества недвижимых памятников.

Дом Дмитриева – это целый комплекс объектов и последний архитектурный ансамбль усадебного типа, сохранившийся на Подоле. Его история насчитывает около 200 лет. Автором здания является архитектор Александр Кривошеев, среди работ которого – Гостиница Гладынюка на ул. Б. Хмельницкого, 8, ряд доходных и жилых домов в Шевченковском районе. Дом построен в стиле классицизма, для которого характерны строгие симметричные формы.

"Демонтаж уникального комплекса на Хориве будет означать обеднение киевской архитектуры", - отметил Таций.

Согласно данным портала YouControl, бенефициаром и основателем компании значится Виктория Рогач, а руководит ею – Роман Шингур. Фирму связывают с бывшим главой Центризбиркома Михаилом Охендовским.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Шестой апелляционный административный суд исключил из Государственного реестра сразу пять памятников архитектуры, которые входят в состав комплекса по улице Хорива, 2 в Подольском районе Киева. в 2014 году Минкульт включил комплекс помещений на Хорива, 2, в реестр памятников архитектурного наследия.