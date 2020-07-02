"Совсем потеряли рассудок: "Кличко пообещал жестко реагировать на незаконное строительство

Власти Киева будут жестко реагировать на случаи незаконного строительства и невыполнение застройщиками своих обязательств.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время заседания комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс, передает пресс-служба КГГА.

"Нам нужно активизировать работу комиссии по проблемам незаконных застроек. Вместе с полицией, я был на одном из таких объектов. Ярославов Вал. Исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. Там по документам должно было быть аварийное укрепления дома. Впрочем, эти люди возвели новое здание – 5 этажей под землю. Нам нужны конкретные решения и конкретные действия. Мы должны оперативно и строго реагировать на действия безответственных застройщиков. Чтобы другие понимали, что в городе надо соблюдать закон. И что надо уважать киевлян", - подчеркнул мэр столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко kyivcity.gov.ua

Он отметил, что подобные действия застройщиков наносят вред не только внешнему виду городу, но и могут привести к техногенным катастрофам.

"Инженеры говорят, что такое строение, как например, на Ярославовом Валу, может нести опасность и домам, принадлежащих к культурному наследию. И рядом находятся жилые дома, иностранные представительства. Нам нужно разработать "дорожную карту", ​​по которой мы будем противостоять застройщиками, которые пренебрегают законом. Я очень благодарен активным жителям города, которые помогают контролировать этот процесс", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе присоединиться к работе с активистами. И оперативно реагировать на обращения жителей города о возможных незаконных стройках.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), велось строительство торгового центра прямо на проезжей части. Позже столичные власти добились, чтобы застройщик провел демонтажные работы и починил дорожное покрытие.