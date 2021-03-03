Скандал в Одессе: гаражные кооперативы решили перенести на место массовых расстрелов

В Одессе решили переносить гаражные кооперативы "Чайка", "Сокол" и "Вираж" от аэропорта на территорию в районе торгового центра "6-й элемент", которая, как известно, является массовым местом захоронения жертв сталинских репрессий. Этот факт вызвал большой скандал среди общественности.

Как сообщают местные СМИ, владельцы аэропорта Борис Кауфман и Александр Грановский продолжают строительство перронного комплекса, для этого им понадобилась земля, на которой расположены гаражные кооперативы.

В качестве альтернативы, собственникам гаражей предложили участок, на котором, как потом рассказал одесский историк Александр Бабич, находился спецобъект НКВД и проводились массовые расстрелы в 1937-1939 годах. Еще в 2007 году здесь, когда собирались установить Мемориал, при раскопках нашли 1086 останков. Предварительно здесь располагался один из десяти расстрельных рвов.

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Вызывает большое удивление, почему мэр Одессы Геннадий Труханов забыл об этом нюансе, когда выделял для гаражных кооперативов землю.

Стоит подчеркнуть, что конфликт владельцев аэропорта с членами гаражного кооператива длится уже год. Гаражников пытались вытеснить даже с помощью спецподразделений полиции.

Стоит отметить, что согласно предоставленной информации НАБУ, в 2011 году состоялось незаконное отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в результате создания Одесским горсоветом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" компании "Международный аэропорт Одесса". В итоге город получил 25% долю, 75% акций перешли Кауфману и Грановскому.

Недавно мэр Геннадий Труханов заявил, что на строительство аэропорта из госбюджета выделят почти 3 миллиарда гривен. "Наконец-то в Одессе появится всепогодный аэропорт с современной взлетно-посадочной полосой", - заявил градоначальник, добавив, что строительство нового перронного комплекса является острой необходимостью.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в сентябре одесский ГАСК остановил подозрительную стройку в районе автовокзала.