Скандал в Одессе: гаражные кооперативы решили перенести на место массовых расстрелов

В Британии продается ядерный бункер с 56 комнатами. Фото
Начальная стоимость объекта – 435 тысяч фунтов стерлингов
Новости
В Одессе решили переносить гаражные кооперативы "Чайка", "Сокол" и "Вираж" от аэропорта на территорию в районе торгового центра "6-й элемент", которая, как известно, является массовым местом захоронения жертв сталинских репрессий. Этот факт вызвал большой скандал среди общественности.
Как сообщают местные СМИ, владельцы аэропорта Борис Кауфман и Александр Грановский продолжают строительство перронного комплекса, для этого им понадобилась земля, на которой расположены гаражные кооперативы.
В качестве альтернативы, собственникам гаражей предложили участок, на котором, как потом рассказал одесский историк Александр Бабич, находился спецобъект НКВД и проводились массовые расстрелы в 1937-1939 годах. Еще в 2007 году здесь, когда собирались установить Мемориал, при раскопках нашли 1086 останков. Предварительно здесь располагался один из десяти расстрельных рвов.
Вызывает большое удивление, почему мэр Одессы Геннадий Труханов забыл об этом нюансе, когда выделял для гаражных кооперативов землю.
Стоит подчеркнуть, что конфликт владельцев аэропорта с членами гаражного кооператива длится уже год. Гаражников пытались вытеснить даже с помощью спецподразделений полиции.
Стоит отметить, что согласно предоставленной информации НАБУ, в 2011 году состоялось незаконное отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в результате создания Одесским горсоветом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" компании "Международный аэропорт Одесса". В итоге город получил 25% долю, 75% акций перешли Кауфману и Грановскому.
Недавно мэр Геннадий Труханов заявил, что на строительство аэропорта из госбюджета выделят почти 3 миллиарда гривен. "Наконец-то в Одессе появится всепогодный аэропорт с современной взлетно-посадочной полосой", - заявил градоначальник, добавив, что строительство нового перронного комплекса является острой необходимостью.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в сентябре одесский ГАСК остановил подозрительную стройку в районе автовокзала.
Начальная стоимость объекта – 435 тысяч фунтов стерлингов
Секретарь горсовета предложил создать рабочую группу по решению вопроса
Запущена процедуру взыскания непогашенных долгов
Обзор за прошлую неделю
Застройщик уже приступил к вырубке деревьев