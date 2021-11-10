Скандал со стройкой в Пуще-Водице: застройщику могут продлить аренду

Киевсовет может продлить частной компании "Продмарт" договор аренды участка в Пуще-Водице, которая собирается устроить массовую вырубку леса для застройки территории.

Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в общественном движении "Чесно".

Так, в Киевсовете зарегистрировали проект решения, которым предлагают застройщику продлить договор аренды участка в киевском лесу до 2027 года. Пока вопрос находится на рассмотрении земельной комиссии Киевсовета, которую возглавляет Михаил Терентьев.

В свою очередь, как заявил депутат городского совета Владислав Трубицин, сегодня должно было состояться заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, но из-за отсутствия кворума его даже не открыли. "Именно на этой комиссии планировали рассматривать вопрос, который позволит уничтожить гектары леса в Пуще-Водице ради прихотей застройщиков", - сообщил он.

Трубицин сообщил, что по его информации на депутатов из земельной комиссии оказывают беспрецедентное давление, чтобы они позволили строительные работы в Пущанском лесу.

"Этот проект решения находится на грани добра. Скажу больше – это настоящий зашквар, который в очередной раз хотят воплотить в жизнь власти Киева", - подчеркнул он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, фирма "Продмарт" получила 21 гектар земли по Лесозащитной, 17. Как сообщается на портале YouControl, владельцами ЧП "Продмарт" являются Вадим Пятецкий и ООО "Интеко ВК". В свою очередь последнюю компанию связывают с экс-парламентарием Дмитрием Андриевским.

Коммунальщики совместно с активистами 22 июня снесли забор, которым оградили участок для будущей стройки. По словам мэра Виталия Кличко, застройщик, не имея необходимых разрешительных документов, начал прокладывать дорогу в лесу для проезда тяжелой строительной техники.

Градоначальник рассказал, что участок в Пуще-Водице был передан в аренду в 2007 году на 15 лет. Впоследствии столичные власти пытались расторгнуть договор аренды, но землепользователь обжаловал эти решения в судах, вынудив выдать ему градусловия.

Кроме того, через суд застройщик смог отменить решение департамента городского благоустройства о демонтаже забора в Пуще-Водице. Активисты полагают, что теперь нет преград для строительства в лесу.