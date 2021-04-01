Проблемы с парковками в Киеве: у замглавы комитета по градостроительству эвакуировали авто

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Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в среду, 31 марта, не смогла найти свое авто, которое припарковала возле здания Минрегиона по улице Большой Житомирской, 9.
Об этом народный депутат написала у себя в Facebook.
"Выйдя из Минрегиона не нашла свое авто. Парковалась перед пешеходным переходом, как всегда, "на глаз" с учетом необходимой дистанции. Но машину забрали (похоже пора мерить дистанцию сантиметром) Как бы то ни было (правда, возможно, я нарушила), сейчас мне сообщили, что нужно оплатить штраф", - пожаловалась Шуляк.
Стоит подчеркнуть, что с парковками в центре Киева дела действительно обстоят довольно сложно и припарковаться там – непростой "квест".
Главная причина скопления машин в центральной части столицы является расположение там огромного количества административных зданий и бизнес-центров. И хоть последние и планируют при строительстве какой-то паркинг, по факту мест в нем не хватает, что и приводит к перегруженности близлежащих улиц.
Даже парковка под знаком 3.34 "Остановка запрещена" здесь воспринимается вполне обыденно и не считается серьезным правонарушением. Полицейские в основном игнорируют неправильно припаркованные автомобили, а те нагло паркуются, пренебрегая любыми правилами.
Одним из решений этой проблемы является рассеивание админзданий и бизнес-центров по разным районам Киева. Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно новому Генплану города деловой центр планируют построить на территории промышленной зоны Теличка. Здесь хотят разместить административные здания, деловые, торговые и спортивные комплексы.
Со своей стороны отметим, что если бы у чиновников и депутатов почаще эвакуировали их авто, возможно, проблем с парковкой в центре не существовало.
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