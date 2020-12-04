Генплан Киева: деловой центр перенесут в промзону

Деловой центр Киева планируют построить на территории промышленной зоны Теличка. Здесь хотят разместить административные здания, деловые, торговые и спортивные комплексы.

Об этом рассказал начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий, передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что Теличка – это одна из самых обширных промышленных зон столицы с площадью в 200 гектаров, застройка которой велась в течение 70 лет. Здесь в основном находятся строительные и энергетические предприятия, многие из которых закрылись и находятся в полуразрушенном состоянии.

Описание: На столичной Теличке вырастет деловой центр Источник: pixabay.com Alt:

"Близость к центру города и удобная транспортная развязка с одной стороны, и выход к реке Днепр с другой делают это место очень привлекательным", - рассказал Броневицкий.

Он также добавил, что строительство здесь делового центра существенно бы разгрузило центр столицы. По предварительным расчетам, здесь можно построить до 4,5 млн квадратных метров офисных зданий, что позволит организовать работу для более сотни тысяч человек. Поэтому данная территория имеет большие перспективы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Генплан Киева предусматривает размещение деловых центров преимущественно на левом берегу столицы и в отдаленных районах правого.

Через 20 лет, по расчетам разработчиков Генплана, на новосозданных предприятиях получится трудоустроить до 45% населения Киева, увеличить количество малых предприятий в 1,8 раза.