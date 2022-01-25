Первому заместителю мэра Киева вручили подозрение по делу о застройке Сырца

Прокуратура Киева во вторник, 25 января, вручила подозрение заместителю председателя КГГА.

По словам мэра Виталия Кличко речь идет о Николае Поворознике. Он извещен о подозрении в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где ведомство собиралось построить жилые дома.

Описание: Николай Поворозник Источник: rbc.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в КГГА сообщали, что аппарату СНБО передали участок площадью 1,6 га по улице Щусева возле станции метро "Сырец" в Шевченковском районе столицы под застройку жилыми домами с подземными паркингами и объектами социальной и бытовой инфраструктуры. Однако по данным властей города земельный участок использовался не по назначению, в связи с чем КГГА прекратила право постоянного пользования участком.

В июне 2019 года аппарат СНБО обратился в суд с иском к Киевской городской госадминистрации, в котором просил признать противоправным и отменить распоряжение КГГА. Иск был удовлетворен.

Тем временем в мэрии сообщили, что на участке из-за отсутствия должного присмотра, образовалась стихийная свалка. Местные жители неоднократно обращались с просьбой убрать мусор. Впоследствии коммунальные службы привели территорию в порядок, а столичные власти заявили о планах по обустройству здесь сквера, поскольку до того, как землю передали в пользование СНБО, участок был определен как территория зеленых насаждений.

В прошлом году в КГГА прошла серия обысков, в мэрии заявили, что связывают их с попыткой давления на власти города, в том числе и из-за дела по данному участку.