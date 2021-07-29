Парковка во дворах домов в Киев станет платной: сколько придется платить

Власти Киева собираются брать плату за парковку с водителей, оставивших свои машины во дворах жилых домов.

Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин в комментарии dtp.kiev.ua.

По его словам, земля у большинства домов в Киеве принадлежит городу. Он напомнил, что эта земля стоит "бешеных денег", а зачастую во дворах жилых домов паркуются помимо местных жителей и сотрудники соседних офисов.

"Киевтранспарксервис" уже опубликовал карту с локациями, согласно которой самый дорогой тариф будет в центре столицы – 35 гривен в час, 25 гривен будет стоить оставить машины в приближенных к центру районах, и по 5 гривен в час должны будут заплатить водители за припаркованные авто в спальных районах столицы.

В свою очередь советник заместителя мэра Виталий Селик отмечает, что у столичных властей абсолютно есть право взымать деньги у водителей за парковку, поскольку вся эта земля – муниципальная, а поэтому они могут устанавливать там свои шлагбаумы. Если решились на покупку авто, будьте готовы, что придется платить за парковку, это не означает, что вы можете пользоваться бесплатно участком в 10 м2, заявил советник. Эти места были оборудованы около 10 лет назад, однако из-за нехватки инспекторов этот вопрос пришлось отложить.

Сейчас в Киеве ведется разметка паркомест и установка табличек с QR-кодом. С помощью них можно будет оплатить парковку через приложение "Киев цифровой".

Как сообщали НЕРУХОМІ, припарковаться в столице сегодня действительно довольно сложно. К примеру, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в среду, 31 марта, не смогла найти свое авто, которое припарковала возле здания Минрегиона по улице Большой Житомирской, 9. Впрочем, как потом выяснилось, авто народной избранницы увез эвакуатор.