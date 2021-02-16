Памятник архитектуры в центре Киева ГАСИ спасла от "реставрации"

ГАСИ отказала частной компании "Инвестсервис" в выдаче разрешений на проведение строительных работ по улице Петра Сагайдачного, 19 в Киеве.

Как сообщают "Наші Гроші", компания собиралась провести по данному адресу реставрационные работы. Здание на Сагайдачного, 19 – памятник архитектуры. После реставрации, оно должно было стать административным зданием. Однако выяснилось, что входе реставрации у здания должна была появиться надстройка. Также есть расхождения в данных градусловий и экспертном отчете, а Минкульт не предоставил свое заключение проектных решений. Собственно, из-за таких обстоятельствах инспекция решила отказать в предоставлении разрешительных документов.

Описание: Памятник архитектуры на Сагайдачного Источник: nashigroshi.org Alt:

Доходный дом на Петра Сагайдачного, 19 был внесен в список культурного наследия решением Министерства культуры в 2009 году. Его возвели еще в 1881 году по проекту известного на то время архитектора Адольфа-Фридриха Геккера. Заказал строительство киевский купец Александр Сироткин

Компания "Инвестсервис" получила в аренду участок земли по указанному адресу сроком на 15 лет по решению столичного горсовета в 2009 году для обслуживания офисного здания.

Как сообщали НЕРУХОМІ, суд оставил в реестре памятников здание, которое снесли для строительства ЖК Metropole. 15 сентября 2010 Минкульт внес в Госреестр "Особняк" как объект культурного наследия местного значения. В мае 2017 года ООО "Ковчег" продало это здание площадью 276,4 кв м компании "Скайпроджект". Та утверждает, что в 2018 году решила реализовать купленную недвижимость, и в процессе подготовки документов узнала, что "Особняк" является памятником архитектуры. В итоге здание "благополучно" снесли.