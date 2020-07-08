Осторожно, двери закрываются. Следующая станция "Мостицкая"!

В этом году Киевскому метрополитену исполнится 60 лет. Юбиляр рос вместе со столицей и видал самые разные времена и события. И вот все ближе наступает час, когда он увидит и жилой массив Виноградарь – к концу 2021 года там должна появиться станция метро "Мостицкая".

Сейчас Киевская подземка занимает в мире 60 место по протяжённости линий. По состоянию на июнь 2020 года, Киевский метрополитен насчитывает 52 станции и имеет общую длину более 69,5 км. Но в сравнении с европейскими столицами, подземке Киева еще есть к чему стремиться.

Стоит отметить, что наибольшим в мире пассажиропотоком обеспечен метрополитен Токио. Однако, если по протяжённости линий, соединяющие даже острова, метро Токио лидирует в мире, то по количеству станций он уступает развитой подземке Нью-Йорка.

Что касается Киева, то станций ему явно недостает. К примеру, в среднем в столицах Европы приходится 5 станций на 100 тыс. населения. Так, Киевскому метрополитену статистически требуется еще как минимум 23. А чтобы выйти на средний уровень столиц в Европе – необходимы еще 70-80 станций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, кризис не отразится на строительстве станции метро "Мостицкая" на Виноградаре.