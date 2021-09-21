Охранный договор на Гостиный двор до сих пор не заключили – КГГА

Национальный заповедник "София Киевская", на балансе которого сегодня находится Гостиный двор, ничего не делает для сохранения объекта культурного наследия.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По его словам, Гостиный двор вопреки договоренностям с городскими властями был передан на баланс "Софии Киевской". Но новый балансодержатель не предпринимает никаких мер ни по восстановлению объекта, ни по его сохранению. Как сообщил заммэра, до сих пор даже не заключен охранный договор на объект, а у профильного департамента КГГА нет сведений о комплексе мероприятий для сохранения Гостиного двора.

Описание: Гостиный двор находится в плачевном состоянии Источник: kiev.informator.ua Alt:

"Нынешний техническое состояние объекта требует принятия неотложных мер, направленных на его защиту, особенно в преддверии зимы", - подчеркнул Прокопив.

Он призвал Минкульт проинформировать КГГА и депутатский корпус Киевского городского совета по ситуации на объекте "Гостиный двор".

Как сообщали НЕРУХОМІ, две недели назад фасад Гостиного двора, который располагается на Контрактовой площади в Киеве, начали затягивать строительной сеткой. Как рассказал глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик, здание будут консервировать, чтобы не допустить его разрушения. Кроме того, до конца 2022 года, по его данным, должны начаться строительные работы по реставрации.

Гостиный двор возвели еще в 1809 году. В 2011 году Кабмин вывел его из Государственного реестра памятников архитектуры, но 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным данное постановление.