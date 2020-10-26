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Гостиный двор хотят передать на баланс Киева

Владимир Гришенко 26.10.2020 - 17:20

Гостиный двор перейдет таки на баланс Киевской городской госадминистрации. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров, сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщили столичные власти, соответствующий документ был направлен в Министерство экономики.

Как сообщается, согласования должны еще пройти в ФГИ, Минфине и Минюсте. Только после этого проект должны будут рассмотреть в правительственном комитете.

"Здание Гостиного двора должна быть передана в коммунальную собственность и использоваться не частично, а исключительно под размещение социальных и культурных объектов. Точка", - заявил заместитель мэра Киева Александр Харченко.

Описание:

Гостиный двор в Киеве

Источник:

kiev.informator.ua

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Как известно, Гостиный двор возвели еще в 1809 году. Это памятник архитектуры местного значения. В 2011 году Кабмин вывел его из Государственного реестра памятников архитектуры, но 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным данное постановление.

В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиный Двор в государственную собственность.

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