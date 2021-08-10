"Одессабуд" выписали штраф за халатное отношение к памятнику архитектуры

Одесский окружной админсуд оставил в силе штраф, который был выписан строительной компании "Одессабуд", за несоблюдение охранного договора, что привело к разрушению памятника архитектуры на Княжеской, 1а – Масонского дома.

Как сообщает Монитор, еще в июле 2016 года у этого здания рухнула крыша и памятник архитектуры превратился практически в руины. Компания "Одессабуд" выкупила его за 1,1 млн гривен и подписала охранный договор, согласно которому владелец должен был восстановить Масонский дом.

Однако, как сообщает издание, компания депутата Одесского горсовета Андрея Кисловского, видимо решила построить на этом месте жилой комплекс, а восстановление памятника архитектуры не входило в ее планы.

Описание: Масонский дом в Одессе Источник: wikipedia.org Alt:

Штраф в размере 17 000 грн управление по вопросам охраны объектов культурного наследия ОГС выписало фирме "Одессабуд" в марте 2021 года. Основанием стало то, что владелец здания не выполнил условия охранного договора, то есть не восстановил памятник архитектуры, а своей бездеятельностью привел к его разрушению. Уже в июне 2021 года Кисловский подал иск в Одесский окружной админсуд, чтобы оспорить штраф. 3 августа 2021 года суд первой инстанции решил, что штраф быв выписан законно и не подлежит отмене.

Как сообщали НЕРУХОМІ, с многочисленными судами проходит строительство ЖК Лидерсовский, который возводит компания Одессабуд. Компания Кисловского, ранее безуспешно пыталась получить разрешение в городском ГАСКе. Но поскольку объект относится к классу последствий СС3, такие разрешения должны, как известно, выдаваться ГАСИ.