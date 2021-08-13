На Осокорках вновь начинается строительство, ранее сопровождавшееся драками

В Киеве возле выхода из станции метро "Осокорки" вновь установили забор, очевидно планируя начать строительство торгово-развлекательного центра, против возведения которого 6 лет назад активно выступали местные жители.

Как сообщает "Киев. Media", речь идет о выходе из метро в сторону ТЦ "Аркадия", где все это время работает стихийный рынок. Территория, на которой мэр Виталий Кличко в 2015 году анонсировал создание парка, с тех пор стала еще более запущенной именно из-за торговцев-нелегалов. Деревья, которые здесь высадили после конфликта, впоследствии выкорчевали, газона почти не осталось.

Заметим, что после массовых столкновений Киевсовет разорвал договор аренды с застройщиком. Но уже в 2017 году Хозсуд, а позже и Верховный Суд отменил решение Киевсовета о расторжении договора аренды со "Скай-Буд ЛТД". А 28 февраля 2020 года суд отменил также решение о предоставлении участку статуса сквера.

В июне этого года компания возобновила договор аренды участка на Осокорках.

Из-за застройки "Скай-Буд ЛТД" на указанном участке на Осокорках неоднократно возникали столкновения между местными жителями и охраной строительной компании.

В частности, 19 мая 2005 года в ходе столкновений пострадали 30 активистов, а также прибывших на место 15 милиционеров. После драки на Осокорках мэр Киева Виталий Кличко заверил, что Киевсовет расторгнет договор со строителем и на этом месте высадят сквер.

Описание: На Оскорках вновь установили строительный забор Источник: kyiv.media Alt:

Согласно данным портала YouControl, ООО "Скай-Буд ЛТД" было основано в 2007 году. Руководителем компании значится Андрей Сухаревский, собственником – Антон Лашин. Также известно, что к этой компании имел отношение Сергей Котвицкий – экс-депутат из Киевсовета от фракции "УДАР-Солидарность".

Фирма "Скай-строй ЛТД" планировала на Осокорках строительство торгового центра Le Boulevard.

Как сообщали НЕРУХОМІ, также недавно на Осокорках на территории экопарка активизировались строительные работы. Как сообщили в Комитете противодействия незаконным застройкам, на участок начала заезжать строительная техника.