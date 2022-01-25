Минрегион собирается упростить выдачу строительных разрешений

Минрегион разработал проект постановления относительно выдачи разрешений на строительство объектов с классом последствий СС2 и СС3 в автоматическом режим через Единую государственную электронную систему.

Об этом рассказала заместитель министра Наталья Козловская, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 25 января.

По ее словам, внедрение такого механизма позволит минимизировать количество документов, необходимых для получения услуги, что создаст прозрачные условия для решений по выдаче разрешений без вмешательств со стороны чиновников. Как сообщила чиновница, проект постановления определяет порядок выдачи, регистрации изменений в разрешение на выполнение строительных работ, набор сведений для получения разрешения, порядок взаимодействия, передачи и их проверки с помощью ЕГЭСБ. Так, решение будет приниматься после проведения автоматического анализа указанных заказчиком в заявлении сведений на их полноту, соответствие формата, логичность и достоверность.

Как известно, к объектам с классами последствий СС1 и СС2 относятся жилые дома от 5 этажей, жилые комплексы с многоэтажными зданиями, а также торговые комплексы и общественные центры.

Описание: Источник: tgorlovka.com Alt:

На данный момент проект постановления проходит общественные обсуждения. Предполагается, что эксперимент начнется после принятия правительством и продлится до кона года.

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