Масштабная застройка Осокорков: завтра Киевсовет решит судьбу экопарка

Судьба 176 гектаров уникальных лугов на Осокорках будет решаться во время голосования в Киевсовете, которое состоится в четверг, 9 декабря.

Об этом написал сегодня глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик у себя в Facebook.

По его словам, уникальные земли лугов на Осокорках депутаты Киевсовета уже завтра могут отдать под застройку 25-этажными высотками, при этом должного развития социальная инфраструктура там не получит.

"Уже сейчас зеленая ветка метро работает на пределе, а пробки перед Южным мостом стоят часами. Для нового массива Патриотика на озерах нужно строить линию скоростного трамвая и новый мост через Днепр", - рассказал урбанист.

В свою очередь народный депутат Роман Грищук напомнил, что пять участков пойменных лугов в 2019 получили от Киевсовета статус ландшафтного заказника.

"В результате строительной пирамиды "Аркады" 11 000 человек потеряли средства на недостроенном жилье, а участки находились в аренде офшорной ООО застройщика, долги которого за аренду составляют 230 млн грн. Застройщик Столица Групп утверждает, что бесплатно достроит недострои "Аркады", если ему "простят" долги за аренду и "подарят" под новую застройку 176 гектар экопарка", - рассказал нардеп.

Так, юристы Киевсовета в высшей инстанции выиграли суд по одному из пяти участков – если доказать все суды по этой процедуре, то экопарк снова вернется в коммунальную собственность, застройщик будет вынужден уплатить долги, а 11 000 человек не станут заложниками новой строительной пирамиды – ведь юридически невозможно финансировать строительство одних домов за средства, вырученные из построения других, считает Грищук.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 30 ноября под стенами КГГА прошли протесты инвесторов проблемных комплексов банка "Аркада". Митингующие потребовали от столичных властей повлиять на застройщика, который до сих пор не приступил к достройке объектов. Инвесторы считают, что единственная возможность покрытия дефицита по недостроям – это застройка 176 гектаров.