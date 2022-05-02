Красный Крест поможет построить во Львове временное жилья для беременных

Во Львове Общество Красного Креста Украины приступило к строительству временного жилья для беременных, которые убежали от войны. Кроме того, для переселенцев уже достраиваются два городка в спальных районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В проект организация инвестировала 26 млн гривен. Его реализация станет возможной благодаря подписанному меморандуму между Обществом Красного Креста в Украине и Львовским горсоветом. Городок возведут в районе улицы Тракт Глинянский. Строительство должно завершиться до середины июля.

По словам мэра Андрея Садового, строить домики начали на прошлой неделе. " Общество работает быстро и показывает мощную динамику в проектировании, производстве, доставке, монтаже, сборке домиков. Речь идет об инвестициях в 26 миллионов гривен", - подчеркнул градоначальник.

В свою очередь заместитель мэра по вопросам градостроительства Любомир Зубач отметил, что в спальных районах Львова строят два городка для переселенцев.

"Обе (локации), можно сказать, в спальных районах Львова. Обе – дадут по ориентировочно 350 мест для людей, переехавших в наш город из зон боевых действий. Все модульные домики, напомню, бесплатно предоставило правительство Польши. Львов, конечно, обеспечивает коммуникациями, организацией быта, а также и дальше будет контролировать, чтобы такие городки имели все необходимое для качественной жизни – от уборки территории до обеспечения безопасности", - рассказал чиновник.

Зубач отчитался, что на улице Пулюя завершается строительство 120 домиков. Сегодня там уже собирают мебель, проводится обустройство и облагораживание территории – асфальтируются дорожки, устанавливаются лавочки и прочее.

Как сообщали НЕРУХОМІ, первые модульные дома во Львове начали устанавливать в начале месяца. После того как отпадет необходимость в таком жилье, его можно будет быстро собрать и передать другим нуждающимся.