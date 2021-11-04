Кличко распорядился построить дорогу через ландшафтный заказник

В Киеве через всю территорию экопарка "Осокорки" собираются построить новую улицу в Дарницком районе, которая должна соединить проспект Петра Григоренко и черту города .

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте КГГА, документ уже подписал мэр столицы Виталий Кличко.

Как говорится в документе, в течение 2021-2022 годов коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" разработает проектную документацию. После этого она пройдет экспертизу, а уже после этого она будет утверждена. Сама же улица должна пролегать между озер Тягле и Небреж. Ее строительство должны завершить до 2025 года.

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Выходит, что дорогу будут строить через ландшафтный заказник местного значения. В частности об этом написал эксперт в градостроительстве Георгий Могильный у себя в Facebook.

"Особое отвращение это распоряжение вызывает потому, что Киевсовет в апреле 2019 года создал ландшафтный заказник местного значения "Осокорковские луга", Кличко решение Киевсовета подписал и на нем пропиарился, а теперь подписал прокладку магистрали по территории этого объекта природно-заповедного фонда", - написал Могильный.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Киева заявили, что поддержат инициативу по созданию парка "Осокорки" возле озера Тягле в Дарницком районе, площадью около 300 гектаров предложенной общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки". Таким образом территорию парка урезали более чем в 2 раза с 650 гектаров. Саму же общественную организацию считают фейковой, поскольку она была создана всего 2 недели назад, согласно официальным документам.