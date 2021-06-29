Киевсовет продлил договор аренды участка, где хотят строить высотку с нарушениями

Киевсовет возобновил компании "Феликсия" договор аренды земельного участка площадью 0,07 га на ул. Кожемяцкой в ​​Подольском районе на 5 лет для строительства бизнес-центра с паркингом, который будет значительно выше, чем разрешено строить здесь.

Как сообщают "Наші Гроші", за соответствующее решение на заседании 24 июня проголосовали 69 депутатов. Как отмечается, в 2018 году "Феликсия" получила градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства. В июле 2020 фирма зарегистрировала сообщение о начале выполнения подготовительных работ. Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. Два из них (0,45 га) находятся в аренде ОАО "ФПГ "Атика". И "Атика", и "Феликсия" вместе являются заказчиками упомянутых выше градусловий, согласно которым Департамент градостроительства позволил им проектировать офисные здания и бизнес-центр с подземным паркингом высотой от 26,5 до 73,5 м, что превышает разрешенную в этом районе высотность. Как известно, согласно Генплану Киева в Центральном историческом ареале, куда входит и Подол, высота зданий должна быть не выше 27 м.

В прошлом году застройщики через суд пытались отменить ряд планировочных ограничений, указанных в ГУО. Речь идет об обязательном согласовании проектной документации в Минкульте и ее разработка с учетом соответствующих строительных норм по охране исторической среды. Пункты ГУО, которые требовали отменить застройщики, указывают, что участок на улице Кожемяцкой находится в пределах Центрального исторического ареала. Суды иски "Атики" и "Феликсии" не удовлетворили.

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Согласно данным YouControl, бенефициаром "Феликсии" является Виталий Вайнштейн, ранее работавшим помощником у депутата Александра Грановского.

По соседству с этим участком находится известный "Дом-монстр на Подоле".

Как сообщали НЕРУХОМІ, северный апелляционный хозяйственный суд 8 июня принял скандальное решение, отменяющее запрет на ввод в эксплуатацию ЖК Подол Престиж по улице Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.