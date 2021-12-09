Киевсовет отложил рассмотрение вопроса по застройке Осокорков

Вопрос застройки 176 гектаров в экопарке Осокорки в Днепровском районе Киева пока не будет рассматриваться депутатами городского совета.

Об этом заявил представитель фракции "Европейская Солидарность" Леонид Емец.

"Данный вопрос не может быть рассмотрен Киевсоветом сегодня, пока не пройдет профильную комиссию. Которую я возглавляю. Заседания комиссии сегодня не запланировано", - написал депутат.

Тем временем в четверг, 9 декабря, под зданием КГГА состоялся митинг обманутых вкладчиков банка "Аркада", которые требовали достроить их жилье. Также митингующие требовали отдать застройщику Stolitsa Group указанные гектары в экопарке, чтобы он за счет строительства новых жилых комплексов достроил проблемные объекты "Аркады".

Как сообщали НЕРУХОМІ, уникальные земли лугов на Осокорках собирается застроить 25-этажками компания Stolitsa Group. Юристы Киевсовета в высшей инстанции выиграли суд по одному из пяти участков – если доказать все суды по этой процедуре, то экопарк снова вернется в коммунальную собственность. Ранее эти участки арендовала фирма, приближенная к главе банка "Аркады" Константину Паливоде. Компания платила неисправно, в итоге долги по этой земле выросли до 230 млн гривен.

Застройщик Столица Групп утверждает, что готова бесплатно достроить проблемные дома "Аркады", если "простят" долги за аренду и "подарят" землю на Осокорках под новую застройку. Обманутые инвесторы, которые стали заложниками ситуации, считают, что единственная возможность покрытия дефицита по недостроям – это застройка 176 гектаров.