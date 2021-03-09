Киевсовет отдал под жилую застройку 5 га в промышленной зоне

Киевсовет отдал под застройку 4 гектара по улице Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри), 5 в Печерском районе под застройку компании "Украинская строительная реновация".

Как сообщают "Наші Гроші", это решение было принято на заседании в прошлый четверг, 4 марта. Киевсовет утвердил проект землеустройства и передала компании в аренду на 5 лет участок площадью 3,94 га. Эта земля расположена в Центральном историческом ареале города, в зоне регулирования застройки третьей категории.

Описание: Киевсовет таки отдал этот участок под застройку Источник: nashigroshi.org Alt:

Сообщается, что вопрос о передаче земли на ул. Джона Маккейна, 5 в аренду "Украинской строительной реновации" Киевсовет собирался рассмотреть еще в сентябре 2020 года. Однако тогда сотрудники Службы безопасности Украины прибыли в КГГА и вручили чиновникам решение об аресте этого участка и запрет совершать любые действия с ней. Но уже в январе этого года апелляционный суд отменил арест участка.

Стоит подчеркнуть, что в соответствии с Генпланом Киева эта земля относятся к промышленной территории, где строительство жилья запрещено. Тем не менее, в декабре 2019 года Киевсовет утвердил Детальный план территории, согласно которому участок уже относится к жилой многоэтажной застройке.

ООО "Украинская строительная реновация" связывают Валерием Кодецким, который является президентом девелоперской компании City One Development.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство обороны не смогло через суд вернуть участок по улице Рыбальской 24/16 в Печерском районе Киева, который ранее продали частной фирме.