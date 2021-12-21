Киевсовет отдал под застройку участок в Голосеевском районе по "туалетной" схеме

Киевсовет поддержал передачу в аренду компании "Менаполис" земельного участка площадью 0,55 гектара по улице Голосеевской, 13д в Киеве для возведения жилой комплекс путем реконструкции трех построек.

Как сообщают "Наші гроші", это решение поддержали 89 депутатов столичного городского совета. Решение принято с правками и отлагательным условием: договор будет заключен с фирмой после подписания меморандума о взаимопонимании с соседними ОСМД.

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Компания получит участок сроком на 15 лет для реконструкции сооружений площадью 53 "квадрата" по которым продолжается следствие, поскольку они были построены без разрешительных документов. На этом месте планируется построить жилой комплекс.

В материалах уголовного производства отмечается, что три постройки на участке были возведены "Менаполисом". По данным СМИ, есть вероятность, что компания зарегистрировала их в государственных реестрах еще до того, как они появились. Теперь по так называемой "туалетной" схеме компания решила взять в аренду участок, площадь которого в 100 раз превышает площадь построек. Суть схемы в том, чтобы получить привлекательный участок, достаточно иметь в собственности туалет/сарай/гараж на его территории.

Согласно данным портала YouControl, руководителем, бенефициаром и учредителем ООО "Менаполис" является Виктория Зинич. По данным СМИ, эта фирма может иметь отношения к братьям Супруненко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство обороны не смогло через суд вернуть участок по улице Рыбальской 24/16 в Печерском районе Киева, ранее проданного частной фирме, которую также связывают с братьями Супруненко.