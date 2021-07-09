Киевсовет обратился к Кабмину относительно решения ВСУ по "Дому монстру"

Городской совет Киева обратился к Кабмину и ГАСИ относительно решения Верховного суда, обязывающего ввести в эксплуатацию ЖК Подол Престиж, который находится по улице Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе столицы. Соответствующую инициативу поддержали 78 депутатов горсовета на заседании в четверг, 8 июля.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, позиция столичных властей по этому дому остается неизменной – этажность должны уменьшить до первичных показателей, указанных в проекте. "Поэтому мы обратились к Кабинету министров Украины и Госархстройинспекци Украины с целью недопущения введения в эксплуатацию этого здания", - подчеркнул он.

Описание: Проблемный ЖК Подол престиж Источник: Alt:

На сайте Киевсовета напоминают, что компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного здания, но вместо этого возвела 12-этажное.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 24 июня Верховный Суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж, более известного в столице, как "Дом монстр на Подоле". Отметим, что земля под ним находится в коммунальной собственности, поэтому ввести в эксплуатацию объект невозможно поскольку у застройщика нет никаких прав на участок. Собственниками "Патели лизинг" являются Федора Патели и Олег Токар.