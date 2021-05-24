ФГИ просит Кличко не торопиться с утверждением ДПТ Минского массива

Вопрос с утверждением детального плана территорий, который предусматривает застройку Минского массива в Оболонском районе Киева, необходимо отложить до принятия судебных решений.

Об этом говорится в обращении Фонда государственного имущества к мэру Киева Виталию Кличко, передает Экономическая правда.

В ФГИ напомнили, что на указанных в ДПТ землях ранее находились теплицы и хозяйственные постройки госпредприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-Водица". Именно ему принадлежат два участка общей площадью около 32 га согласно права постоянного пользования.

Агрокомбинат ранее был подчинен Минагрополитики, но после ликвидации перешел в Фонд госимущества.

Описание: Минский массив хотят застроить Источник: remaxcentral.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского и западной стороны леса Пущи-Водицы, собираются построить новый микрорайон. Он будет состоять из 19 высоток (от 16 этажей) приблизительно для 11 тысяч новых жителей. Большое возмущение киевлян вызвало то, что указанное строительство не предусматривает развития новой инфраструктуры, а все последствия лягут на уже существующую: не будет построено новых дорог, медучреждений. Застройщики обещают строительство школы на 1500 учеников и трех детских садиков на 420 мест, но это не отвечает запросам жителей. Вместо гаражного кооператива должен появиться многоуровневый паркинг, которого будет явно недостаточно с учетом количества новых домов. Микрорайону, уже сегодня страдающему от переизбытка автомобилей, впоследствии грозит транспортный коллапс.